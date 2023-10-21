Махачев нокаутировал Волкановски в первом раунде на UFC 294

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в реванше нокаутом победил в австралийца Алекса Волкановски в главном поединке турнира UFC 294 и защитил титул.

Бой проходил на арене «Этихад» в Абу-Даби (ОАЭ).

На счету 31-летнего Махачева в ММА теперь 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Волкановски — 26 побед и три поражения.

В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) в Сиднее, Австралия. Поединок состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

UFC 294: расписание и результаты боев турнира.