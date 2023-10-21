Россиянин Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски 21 октября, в субботу, встретсятся в главном поединке турнира UFC 294. Бой пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Этихад». Ориентировочное время начала — примерно в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира в Абу-Даби 21 октября. Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире и бесплатно покажет основной кард UFC 294 (с 21.00), также лайв будет доступен на сайте холдинга. По платной подписке турнир доступен в полном объеме в сервисе UFC Fight Pass.

На счету 31-летнего Махачева в ММА — 24 победы и одно поражение. У 35-летнего Волкановски — 26 побед и два поражения. Ислам является действующим чемпионом UFC в легкой весовой категории На счету 35-летнего Волкановски 28 боев в ММА (26 побед и два поражения).

Основная информация о главных боях UFC 294 — в этом материале.

UFC 294: расписание и результаты боев турнира Махачев — Волкановски