21 октября, в субботу, в Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Этихад» состоится турнир UFC 294. В главном бою вечера Ислам Махачев подерется с Алексом Волкановски за титул чемпиона UFC в легком весе. Ориентировочное время начала — не ранее 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294. Трансляцию боя Махачев — Волкановски в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также турнир в полном объеме будет доступен на официальной платформе промоушена UFC Fight Pass.

31-летний Махачев в ММА провел 25 боев, в которых одержал 24 победы и одно поражение. На счету 35-летнего Волкановски 28 боев в ММА (26 побед и два поражения).

UFC 294: полный кард и расписание боев турнира Махачев — Волкановски 21 октября