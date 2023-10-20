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20 октября, 23:00

Ислам Махачев — Алекс Волкановски: время начала и трансляция боя UFC 294

Ислам Махачев подерется с Алексом Волкановски на турнире UFC 294 21 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото USA Today Sports
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21 октября, в субботу, в Абу-Даби (ОАЭ) на арене «Этихад» состоится турнир UFC 294. В главном бою вечера Ислам Махачев подерется с Алексом Волкановски за титул чемпиона UFC в легком весе. Ориентировочное время начала — не ранее 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294. Трансляцию боя Махачев — Волкановски в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также турнир в полном объеме будет доступен на официальной платформе промоушена UFC Fight Pass.

31-летний Махачев в ММА провел 25 боев, в которых одержал 24 победы и одно поражение. На счету 35-летнего Волкановски 28 боев в ММА (26 побед и два поражения).

UFC 294: полный кард и расписание боев турнира Махачев — Волкановски 21 октября

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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