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Сегодня, 12:30

Ислам Махачев — Александр Волкановски: как и когда смотреть прямую трансляцию боя на UFC 294

«Матч ТВ» покажет в прямом эфире поединок UFC 294 Ислам Махачев — Алекс Волкановски
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Бойцы ММА Алекс Волкановски и Ислам Махачев.
Битва взглядов Ислама Махачева (слева) и Алекса Волкановски.
Фото кадр видео канала UFC Russia, Telegram
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Телеканал «Матч ТВ» в эфире ТВ и на своем сайте matchtv.ru в прямом эфире и бесплатно покажет поединок россиянина Ислама Махачева и австралийца Алекса Волкановски 21 октября, в субботу.

Их бой на арене «Этихад» на острове Яс в городе Абу-Даби (ОАЭ) начнется примерно в 23.00 по московскому времени.

Следить за самыми интересными событиями противостояния Ислам Махачев — Александр Волкановски можно будет с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ».

На счету 31-летнего Махачева в ММА — 24 победы и одно поражение. У 35-летнего Волкановски — 26 побед и два поражения.

Махачев является действующим чемпионом UFC в легкой весовой категории.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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