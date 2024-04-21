Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев и американец Дастин Порье должны провести бой на турнире UFC 302, который запланирован 1 июня 2024 года в Нью-Джерси (США). Их поединок станет главным событием вечера ММА.

Ислам Махачев — чемпион UFC в легком весе. Россиянин завоевал пояс после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой в октябре 2022 года. В феврале и октябре 2023 года дагестанский боец провел две защиты — против поднимавшегося в его дивизион чемпиона в полулегком весе австралийца Алекса Волкановски.

Рекорд 32-летнего Махачева — 25-1 в ММА, в UFC — 14-1. Ислам — первый в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории (p4p).

Порье был соперником Хабиба во время его защиты в сентябре 2019 года и затем уступил Оливейре в чемпионском бою в декабре 2021-го, дважды победил Коннора Макгрегора в январе и июле того же года и уступил Гейджи в июле 2023-го. Рекорд 35-летнего американца — 30-8.