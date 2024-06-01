Махачев и Порье провели финальную дуэль взглядов перед UFC 302

Состоялась официальная церемония взвешивания перед турниром UFC 302. Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махчев и третий номер рейтинга в легком весе Дастин Порье провели финальную битву взглядов перед боем. Ранее стало известно, что они показали одинаковый вес.

Поединок между Махачевым и Порьем станет главным событием турнира UFC 302, который пройдет с 1 на 2 июня.

На счету 32-летнего Махачева в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Порье — 30 побед, восемь поражений и один бой был признан несостоявшимся.