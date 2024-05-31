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Сегодня, 07:00

Ислам Махачев — Дастин Порье: где смотреть трансляцию боя онлайн в России

Махачев и Порье подерутся на UFC 302 в ночь с 1 на 2 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Ислам Махачев.
Ислам Махачев.
Фото Соцсети
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Турнир UFC 302 состоится в ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США). В главном событии вечера ММА на арене «Пруденшиал-центр» действующий чемпион UFC в легком весе из России Ислам Махачев проведет защиту титула в поединке с американцем Дастином Порье. Их бой начнется примерно в 07.30 мск.

Смотреть видеотрансляцию вечера ММА UFC 302 можно будет по платной подписке на телеканале «Матч Боец» с 01.30 по московскому времени и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Бесплатно и в прямом эфире турнир в США также покажут на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru, начиная с 05.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боев вечера смешанных единоборств UFC 302.

У 32-летнего Махачева в ММА на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. В активе 35-летнего Порье — 30 побед, восемь поражений и один поединок был признан несостоявшимся.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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Ислам Махачев — Дастин Порье: когда и во сколько бой — время начала по Москве