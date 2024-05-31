Махачев и Порье подерутся на UFC 302 в ночь с 1 на 2 июня

Турнир UFC 302 состоится в ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (США). В главном событии вечера ММА на арене «Пруденшиал-центр» действующий чемпион UFC в легком весе из России Ислам Махачев проведет защиту титула в поединке с американцем Дастином Порье. Их бой начнется примерно в 07.30 мск.

Смотреть видеотрансляцию вечера ММА UFC 302 можно будет по платной подписке на телеканале «Матч Боец» с 01.30 по московскому времени и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Бесплатно и в прямом эфире турнир в США также покажут на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru, начиная с 05.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боев вечера смешанных единоборств UFC 302.

У 32-летнего Махачева в ММА на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. В активе 35-летнего Порье — 30 побед, восемь поражений и один поединок был признан несостоявшимся.

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