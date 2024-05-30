В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится вечер смешанных единоборств UFC 302. Турнир пройдет на территории арены «Пруденшиал-центр». Начало — в 01.30 по московскому времени.

В главном событии UFC 302 действующий чемпион в легком весе из России Ислам Махачев проведет защиту титула в поединке с американцем Дастином Порье. Полностью главный и предварительный карды вечера ММА в США выглядят следующим образом:

Предварительный кард UFC 302

Роман Копылов (12-3) — Сезар Алмейда (5-0)

Грант Доусон (20-2-1) — Джо Солеки (13-4)

Филип Роу (10-4) — Джейк Мэттьюз (19-7)

Нико Прайс (15-7) — Алекс Мороно (24-9)

Главный кард UFC 302

Ислам Махачев (25-1) — Дастин Порье (30-8)

Шон Стриклэнд (28-6) — Пауло Коста (14-3)

Кевин Холланд (26-10) — Михал Олексейчук (19-7)

Жаилтон Алмейда (20-3) — Александр Романов (17-2)

Рэнди Браун (18-5) — Элизеу Залески (24-7-1)

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 302.

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