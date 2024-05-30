30 мая, 23:00
В ночь с 1 на 2 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) состоится вечер смешанных единоборств UFC 302. Турнир пройдет на территории арены «Пруденшиал-центр». Начало — в 01.30 по московскому времени.
В главном событии UFC 302 действующий чемпион в легком весе из России Ислам Махачев проведет защиту титула в поединке с американцем Дастином Порье. Полностью главный и предварительный карды вечера ММА в США выглядят следующим образом:
«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 302.
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