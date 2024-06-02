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Сегодня, 07:20

Ислам Махачев — Дастин Порье: смотреть трансляцию боя UFC 302 в прямом эфире

Бой Махачев — Порье на UFC 302 начнется в 07.00 2 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Ислам Махачев.
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press
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Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет защиту титула в бою с американцем Дастином Порье 2 июня на турнире UFC 302. Главное событие вечера ММА начнется около 07.20 по московскому времени. Турнир проходит на арене «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США).

Смотреть трансляцию боя UFC 302 Порье — Махачев в прямом эфире можно бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru, а также по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

Следите за самыми интересными событиями противостояния Махачев — Порье с помощью текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

На счету 32-летнего Махачева в ММА на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. Рекорд в UFC — 14-1. Предыдущий поединок россиянин провел 21 октября 2023 года на турнире UFC 294. Тогда Ислам нокаутировал в первом раунде в бое-реванше австралийца Александра Волкановски.

У 35-летнего Порье по прозвищу Бриллиант в смешанных единоборствах 30 побед, восемь поражений и один поединок был признан несостоявшимся. Рекорд американца в UFC — 22-7-0-1. В последний раз Порье выходил в октагон на турнире UFC 299 9 марта 2024 года. Тогда Бриллиант нокаутировал во втором раунде француза Бенуа Сен-Дени.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Ислам Махачев (слева) и&nbsp;Дастин Порье. UFC 302 Ислам Махачев — Дастин Порье, основная информация: дата и кард боев, прогнозы и где смотреть трансляцию
Дастин Порье
Ислам Махачев
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