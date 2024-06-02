Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 00:00

Ислам Махачев — Дастин Порье: смотреть трансляцию в прямом эфире в России

Бой Махачев — Порье в России покажут «Матч ТВ» и «Матч Боец»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Дастин Порье.
Дастин Порье.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Экс-временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье подерется с действующим обладателем пояса Исламом Махачевым 2 июня на турнире UFC 302. Поединок станет главным событием вечера ММА в Ньюарке (США). Титульный бой начнется около 07.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию боя Махачев — Порье в прямом эфире в России можно будет на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Поединок также покажут в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

Следите за самыми интересными событиями противостояния Порье — Махачев и других боев UFC 302 в текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

В активе 35-летнего американца Порье в смешанных единоборствах 30 побед, восемь поражений и один поединок был признан несостоявшимся. На счету 32-летнего россиянина Махачева в ММА на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Ислам Махачев (слева) и&nbsp;Дастин Порье. UFC 302 Ислам Махачев — Дастин Порье, основная информация: дата и кард боев, прогнозы и где смотреть трансляцию
Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Ленни Кравиц выступил перед финалом Лиги чемпионов
«Реал» обыграл «Боруссию» в финале Лиги чемпионов
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Карвахаль забил, Кобель не выручил, Кроос ушел. Что случилось в финале Лиги чемпионов «Боруссия» - «Реал»
На Украине рассказали о критическом состоянии ДнепроГЭС
«Реал» обыграл «Боруссию» и в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов
Популярное видео
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

UFC 302: расписание и результаты боев турнира Махачев — Порье

UFC 302 Махачев — Порье: началась прямая трансляция боев турнира