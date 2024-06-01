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Сегодня, 15:30

Ислам Махачев — Дастин Порье: во сколько смотреть трансляцию боя UFC 302

Поединок Махачев — Порье возглавит турнир UFC 302 в США
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Ислам Махачев.
Ислам Махачев.
Фото UFC Russia, Telegram
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Экс-временный чемпион UFC в легком весе из США Дастин Порье подерется за титул с действующим российским чемпионом дивизиона Исламом Махачевым на турнире UFC 302 2 июня. Бойцы сразятся в Ньюарке (США) на арене «Пруденшал-центр». Их поединок возглавит вечер ММА. Он начнется в 07.00 мск.

Смотреть трансляцию боя Махачев — Порье можно будет бесплатно на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». В прямом эфире главное событие вечера смешанных единоборств в США также покажут по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч Боец».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 302 с боями Махачев — Порье, Шон Стриклэнд — Пауло Коста и другими.

На счету 32-летнего Махачева в ММА на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. У 35-летнего американца по прозвищу Бриллиант в смешанных единоборствах 30 побед, восемь поражений и один поединок был признан несостоявшимся.

UFC 302 Ислам Махачев — Дастин Порье, основная информация: дата и кард боев, прогнозы и где смотреть трансляцию

Дастин Порье
Ислам Махачев
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ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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