Сегодня, 18:00

Махачев — Делла Маддалена и Шевченко — Чжан: во сколько начало и где смотреть трансляцию боев UFC 322

Турнир UFC 322 пройдет в Нью-Йорке 16 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Турнир UFC 322 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 ноября. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начнется шоу с ранних прелимов — в 2.00 по московскому времени. Предварительный кард стартует в 4.00 мск, основной — в 6.00 мск.

В главном событии вечера состоится титульный бой в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой. Соглавный поединок — за титул между Валентиной Шевченко и Вэйли Чжан в наилегчайшем весе.

В турнире также принимают участие россияне Вячеслав Борщев (бой против бразильца Матеуса Камило), Байсангур Сусуркаев (против американца Эрика Макконико) и Роман Копылов (против бразильца Грегори Родригеса).

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322. За результатами вечера смешанных единоборств также можно следить в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

В полном объеме турнир показывают платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец», сайт matchtv.ru (все варианты — платно). С 4.00 мск трансляция также доступна на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального канала).

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
