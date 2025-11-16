Видео
Сегодня, 09:32

Тактаров сравнил Махачева с компьютером после победы над Маддаленой: «Все было без ошибок»

Александр Абустин
корреспондент

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» оценил победу Ислама Махачева над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном событии турнира UFC 322.

Махачев победил решением судей и завоевал титул в полусреднем весе. Он стал двойным чемпионом UFC — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

«Все было без ошибок. Ислам работает, как компьютер. Сейчас Махачев просто грамотнее всех. Обратите внимание, как он искренне радовался. Впервые вижу у него такие эмоции. Надо отдать должное Маддалене — грамотно защищался. Давал голову прихватывать, конечно, но в остальном все было хорошо», — сказал Тактаров «СЭ».

Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.

Ислам Махачев.Махачев раскатал Маддалену и завоевал второй пояс UFC! Ислам стал первым россиянином, кому это удалось

Telegram Дзен Max
Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
Олег Тактаров
UFC
