Порье — о бое Махачева и Маддалены: «Эти ребята из Дагестана — загадка»

Бывший боец UFC Дастин Порье прокомментировал предстоящий титульный бой в полусреднем весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Эти ребята из Дагестана — загадка. Когда ты дерешься с ними, они могут заставить тебя хуже драться в стойке, потому что ты все время переживаешь из-за тейкдаунов. Если Джек и выиграет этот бой, он выиграет его в стойке. Он должен будет навредить Исламу мощным ударом. Но надо подобрать дистанцию, надо выбросить этот удар, надо найти этот шанс, когда ты так переживаешь из-за тейкдаунов. Сможет ли Джек это сделать? Это большой вопрос», — заявил Порье в интервью Fox Sports Australia.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Поединок между 34-летним Махачевым и 29-летним Маддаленой на турнире UFC 322 пройдет в ночь на 16 ноября на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Махачев провел 28 боев в ММА и одержал 27 побед. На счету Маддалены 18 побед при 2 поражений.