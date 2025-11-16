Махачев победил Делла Маддалену и стал двойным чемпионом UFC

Сегодня, 08:58
Российский боец Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном событии турнира UFC 322.
Махачев победил решением судей и завоевал пояс в полусреднем весе. Он стал двойным чемпионом UFC — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.
Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах.
Danila Smolny
16.11.2025
Gordon
Оба хуже.
16.11.2025
VeryOldLazy
А девиант то спалился) В торонтасовке щас глухая ночь...
16.11.2025
За спорт!
Ага, за третий пояс.
16.11.2025
Мушфиг Ибрагимов
18 нацистов поставили дизлайк
16.11.2025
_Mike N_
А почему чурбаны вышли без папах и без флага их новой Родины - Эмиратов ? Россиянка Шевченко вышла же под киргизским флагом !
16.11.2025
Бергкамп 10
бой Усман vs Ислам будет финалом чемпионата мира по борьбе .
16.11.2025
bvp
Ислам получше Хабиба
16.11.2025
nikvp
Посмотрел, но так и не понял, в чем смысл этого действа.
16.11.2025
nikola mozaev
Ну кто мешал Маддалене показать свою ударную технику?
16.11.2025
Скиталец
Ислам, большой молодец. Двойной чемпион. Заборол Джека, тот и не знал че делать-то нннада))
16.11.2025
winvem
Получилось легко. Достаточно было просто соблюдать дисциплину и план на бой Не зрелищно, но это прогнозировалось. Важен был результат
16.11.2025
nikola mozaev
Ислам - это просто машина! Лучший!
16.11.2025
Комсомолец 70-х
Молоко прокисло
16.11.2025
kolos249
Бой - близнец с предыдущим боем Шевченко против китаянки. Шевченко все пять раундов, как паук, оплетала китаянку паутиной тейкдаунов. Спокойно, уверенно, на классе, победа по очкам. То же самое сделал ваххабит с Маддаленой. Австралиец выглядел каким-то статистом, непонятно вообще с каким планом он вышел на бой.
16.11.2025
ЗГ из БАНИ
Скучно как и Чимаев,надо их таки свести!))))
16.11.2025
Bache Gabrielsen
Ужасная скука...
16.11.2025
Неприкрытый Писярев
25 мин нюхает яйца. Кому нравятся такие бои?
16.11.2025
Иван
ЛГБТ - лучшие горные бородатые телки каждый раз прилетают пообниматься с мужиками. сделайте для них турнир на онлифансе, пусть там такое смотрят
16.11.2025
baruv
Ислама с первой Убедительной победой в новом весе!
16.11.2025
VeryOldLazy
Кажется, не вспотел))
16.11.2025