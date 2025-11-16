Махачев победил Делла Маддалену и стал двойным чемпионом UFC

Российский боец Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Джеком Делла Маддаленой в главном событии турнира UFC 322. Махачев победил решением судей и завоевал пояс в полусреднем весе. Он стал двойным чемпионом UFC — ранее 34-летний Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию. Махачев одержал 28-ю победу в ММА при одном поражении. Маддалена потерпел третье поражение при 18 победах. ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Gordon Оба хуже. 16.11.2025

VeryOldLazy А девиант то спалился) В торонтасовке щас глухая ночь... 16.11.2025

За спорт! Ага, за третий пояс. 16.11.2025

Мушфиг Ибрагимов 18 нацистов поставили дизлайк 16.11.2025

_Mike N_ А почему чурбаны вышли без папах и без флага их новой Родины - Эмиратов ? Россиянка Шевченко вышла же под киргизским флагом ! 16.11.2025

Бергкамп 10 бой Усман vs Ислам будет финалом чемпионата мира по борьбе . 16.11.2025

bvp Ислам получше Хабиба 16.11.2025

nikvp Посмотрел, но так и не понял, в чем смысл этого действа. 16.11.2025

nikola mozaev Ну кто мешал Маддалене показать свою ударную технику? 16.11.2025

Скиталец Ислам, большой молодец. Двойной чемпион. Заборол Джека, тот и не знал че делать-то нннада)) 16.11.2025

winvem Получилось легко. Достаточно было просто соблюдать дисциплину и план на бой Не зрелищно, но это прогнозировалось. Важен был результат 16.11.2025

nikola mozaev Ислам - это просто машина! Лучший! 16.11.2025

Комсомолец 70-х Молоко прокисло 16.11.2025

kolos249 Бой - близнец с предыдущим боем Шевченко против китаянки. Шевченко все пять раундов, как паук, оплетала китаянку паутиной тейкдаунов. Спокойно, уверенно, на классе, победа по очкам. То же самое сделал ваххабит с Маддаленой. Австралиец выглядел каким-то статистом, непонятно вообще с каким планом он вышел на бой. 16.11.2025

ЗГ из БАНИ Скучно как и Чимаев,надо их таки свести!)))) 16.11.2025

Bache Gabrielsen Ужасная скука... 16.11.2025

Неприкрытый Писярев 25 мин нюхает яйца. Кому нравятся такие бои? 16.11.2025

Иван ЛГБТ - лучшие горные бородатые телки каждый раз прилетают пообниматься с мужиками. сделайте для них турнир на онлифансе, пусть там такое смотрят 16.11.2025

baruv Ислама с первой Убедительной победой в новом весе! 16.11.2025