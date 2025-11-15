Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена проведут поединок на UFC 322

Российский боец Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена разыграют пояс чемпиона полусреднего дивизиона в главном событии турнира UFC 322.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Во сколько смотреть бой Ислам Махачев vs Джек Делла Маддалена

UFC 322 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 ноября. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало поединка Махачева и Маддалены — ориентировочно в 8.00 по московскому времени (советуем подключиться к трансляции раньше).

34-летний Махачев — бывший чемпион промоушена в легком весе (c четырьмя успешными защитами). В своем профессиональном рекорде Ислам имеет 27 побед при 1 поражении.

29-летний Маддалена — чемпион UFC в полусреднем весе (это его первая защита). В профессиональной карьере Джек Делла одержал 18 побед и потерпел 2 поражения.

Где и как смотреть бой Ислам Махачев vs Джек Делла Маддалена

Трансляцию всего турнира UFC 322 проведут онлайн-сервис UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (все варианты — платные). Начало прямого эфира с ранних прелимов — в 2.00 мск 16 ноября.

Трансляция главного и предварительного кардов пройдет на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции телеэфира, по подписке). Начало — в 4.00 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий и боев турнира UFC 322. Отслеживать результат боя Махачев — Маддалена вместе с другими поединками турнира можно в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.

В соглавном событии UFC 322 бойцы женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко из Киргизии и китаянка Вэйли Чжан также сойдутся в титульном поединке.