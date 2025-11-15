Российский боец Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена проведут титульный бой в полусреднем весе на турнире UFC 322 в ночь с субботы на воскресенье, на 16 ноября.

Вечер смешанных единоборств пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Поединок Махачева против Маддалены возглавляет турнир и начнется около 8.00 по московскому времени (советуем следить за ним заранее).

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Претенденту на титул Исламу Махачеву — 34 года, его рекорд в профессиональных ММА — 27 побед и 1 поражение. До этого боец из команды Хабиба выступал в легком весе, владел поясом UFC и провел четыре защиты до перехода в полусредний дивизион.

Чемпиону полусреднего дивизиона Джеку Делле Маддалене — 29 лет, австралиец на профессиональном уровне одержал 18 побед и потерпел 2 поражения. Маддалена завладел поясом после победы над предыдущим чемпионом, американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом в мае 2025 года.

Трансляцию главного карда UFC 322 проведут сервис UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайта matchtv.ru, кинотеатры Okko и «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 322. Узнать результат боя Махачев — Маддалена и других поединков турнира можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC нашего сайта.

Соглавное событие UFC 322 — титульный бой в женском наилегчайшем весе между чемпионкой Валентиной Шевченко из Киргизии и китаянкой Вэйли Чжан.