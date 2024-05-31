Ислам Махачев и Дастин Порье показали одинаковый вес перед поединком на турнире UFC 302

В пятницу, 31 мая, в Ньюарке (США) прошла официальная процедура церемонии взвешивания бойцов перед турнирном UFC 302.

Действующий обладатель пояса в легком дивизионе Ислам Махачев и американец Дастин Порье показали одинаковый вес — 70,3 килограмма. Оба спортсмена уложились в лимит весовой категории.

Поединок между Махачевым и Порье состоится в ночь с 1 по 2 июня.

В своей карьере 32-летний россиянин одержал 25 побед и потерпел 1 поражение. На счету 35-летнего американца 30 побед и 8 поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.