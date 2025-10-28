Видео
28 октября, 12:16

Махачев — о переходе в полусредний вес: «Сейчас могу кушать все, улыбаться и тренироваться»

Сергей Ярошенко

Боец UFC россиянин Ислам Махачев прокомментировал свой переход в полусредний дивизион.

«Всю жизнь я был обязан думать, что я ем на обед. Сейчас же я могу наслаждаться лагерем, кушать все, что захочу, улыбаться и тренироваться. Стал ли я счастливее? Конечно. Я всегда укладывался в вес, но это было очень сложно. По правде говоря, я всегда ощущал, что восстановиться перед боем полностью нельзя. Те, кто сбрасывает больше 10 кг, никогда не восстанавливаются на сто процентов», — приводит слова Махачева ESPN.

В ночь с 15 на 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке 34-летний боец проведет бой с австралийцем Джеком Делла Маддаленой за пояс в полусреднем весе.

Ислам Махачев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
