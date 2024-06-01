Махачев: «Я покажу, что значит быть лучшим в мире»

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махчев после битвы взглядов с третьим номером рейтинга в легком весе Дастином Порье пообещал показать, что он лучший в мире.

«Я покажу, что значит быть лучшим в мире. Увидимся завтра», — сказал Махачев в прямом эфире.

Поединок между Махачевым и Порьем станет главным событием турнира UFC 302, который пройдет с 1 на 2 июня.

На счету 32-летнего Махачева в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Порье — 30 побед, восемь поражений и один бой был признан несостоявшимся.