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Сегодня, 01:39

Махачев: «Это будет плохой день для Порье»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя против третьего номера рейтинга в легком весе Дастина Порье. Их поединок станет главным событием турнира UFC 302.

«Это будет плохой день для Дастина. Я доставлю ему проблем. Я лучший боец в мире. Я уважаю его. Но когда напротив него боец с борьбой и грэпплингом — у него всегда возникают проблемы», — сказал Махачев на пресс-конференции.

На счету 32-летнего Махачева в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Порье — 30 побед, восемь поражений и один бой был признан несостоявшимся.

Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Дастин Порье. Махачев и Порье за два дня до боя на UFC 302: они почти были готовы подраться! Онлайн-трансляция
Дастин Порье
Ислам Махачев
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