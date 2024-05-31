Махачев: «Это будет плохой день для Порье»

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поделился ожиданиями от боя против третьего номера рейтинга в легком весе Дастина Порье. Их поединок станет главным событием турнира UFC 302.

«Это будет плохой день для Дастина. Я доставлю ему проблем. Я лучший боец в мире. Я уважаю его. Но когда напротив него боец с борьбой и грэпплингом — у него всегда возникают проблемы», — сказал Махачев на пресс-конференции.

На счету 32-летнего Махачева в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Порье — 30 побед, восемь поражений и один бой был признан несостоявшимся.