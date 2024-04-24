Ислам Махачев назвал бой мечты

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) подчеркнул, что он хочет завоевать пояс в полусреднем весе.

«Мой бой мечты — это поединок против Леона Эдвардса в полусреднем весе. Я даю шанс полулегковесам, так почему я не заслуживаю шанса на второй титул? Я не особо в восторге от боя с Дастином [Порье], потому что он идет на серии из одной победы, и от боя с Арманом [Царукяном], потому что я его уже побил. По моему мнению, у меня нет работы в моем дивизионе», — сказал Махачев New York Post Sports.

Махачев подерется против Дастина Порье (30-8) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.