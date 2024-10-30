Ислам Махачев не планирует драться с Илией Топурией

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев не планирует проводить поединок с испано-грузинским бойцом Илией Топурией.

«Бой Ислама и Топурии не планируется. На данный момент это неактуально», — приводит ТАСС слова представителя команды Махачева.

В минувшие выходные на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) Топурия во втором раунде нокаутировал американца Макса Холлоуэя. Испано-грузинский боец успешно провел первую защиту титула в полулегком дивизионе.

На счету 33-летнего Махачева 26 побед и одно поражение в карьере.