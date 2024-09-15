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Махачев: «Мераб, не терпится увидеть защиту твоего пояса в бою с Умаром»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (26-6) поздравил чемпиона в легчайшем весе Мераба Двалишвили (18-2) с завоеванием титула, добавив, что он должен защищать его в бою против второго номера рейтинга в легчайшем весе Умара Нурмагомедова (18-0).

«Добро пожаловать в Лигу чемпионов, Мераб! Поздравляю! Не терпится увидеть твою первую защиту против Умара. Чемпионы защищают титул от всех, кто стоит перед нами!» — написал Махачев в соцсети X.

Двалишвили победил Шона О'Мэлли (18-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
ММА

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