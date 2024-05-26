Махачев: «Новые перчатки UFC очень жесткие, они будут сильнее наносить рассечения»

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) оценил новые перчатки UFC, которые будут у бойцов, начиная с турнира UFC 302.

— Особо не увидел разницы, почувствовал, что они пожестче, не дают раскрыть тебе руку полностью, чтобы у тебя пальцы вперед не смотрели. А так то же самое. Я их поставлю в рамку с поясом, как первые золотые перчатки UFC. Это многое значит. Я их себе оставлю. До сих пор ни разу не оставлял, пацаны разбирали. Эти, думаю, себе оставлю, — сказал Махачев в интервью Sport24.

— Слава Борщев сказал, что эти перчатки — подарок для ударников.

— Да, они очень жесткие. Они будут сильнее наносить рассечения, прошлые перчатки UFC были мягкие, а эти пожестче.

Махачев и Дастин Порье (30-8) подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.