Махачев ответил на обвинения в использовании капельницы: «Ребята, пора с этим кончать»

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) ответил на обвинения легковеса Дэна Хукера (23-12) из команды чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски (26-2), который обвинил россиянина в запрещенном использовании капельницы перед боем с Волкановски, чтобы лучше восстановиться после процедуры взвешивания.

«Они [команда Волкановски] начали разгонять драму, когда потерпели поражение у себя дома в Австралии, — сказал Махачев в интервью ESPN MMA. — В среду в отеле официальная комиссия из Австралии взяла кровь у всех бойцов, они приводят каких-то людей, которые берут кровь. В это время у меня была фотосессия перед боем. И они [команда Волкановски] говорят, что я использовал капельницу.

Знаешь, после боя мне звонило USADA [Антидопинговое агентство США] по этому поводу, и я сказал им: «Ребята, пора с этим кончать. В отеле, где я живу, установлена камера, в лифте установлена камера, в моем номере установлена камера, в каждом углу есть камеры. Вы можете все посмотреть. Смотрели ли они? Я не знаю».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.