Махачев ответил на вызов Гейджи: «Я могу не только снести тебе голову»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) ответил на вызов американца Джастина Гейджи (25-4).

«Я могу не только снести тебе голову, будь осторожен» — написал в соцсетях Махачев.

Ранее Гейджи заявил, что ждет звонка от UFC с предложением подраться с Махачевым и сказал: «Посмотрим, кто первым сможет снести голову другому».

Американец завоевал титул BMF, нокаутировав Дастина Порье (29-8) во втором раунде на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити.

21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби Махачев в реванше с Александром Волкановски победил соперника нокаутом в первом раунде.