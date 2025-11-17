Видео
UFC. Новости
UFC

Сегодня, 02:43

Уайт — про потасовку на UFC 322: «Я мог предотвратить это, но облажался»

Павел Лопатко

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал потасовку на турнире UFC 322 с участием членов команды российского бойца Ислама Махачева и американского бойца Диллона Дэниса.

«Я виню в этом себя. Мне сообщили перед началом главного карда, что Дэнис здесь, пересаживается и ведет себя вызывающе. Спросили, не выгнать ли его. Я уточнил, есть ли у него билет, и разрешил остаться, попросив присмотреть за ним. [Смеется] Как только все началось, я сразу понял — черт, я знаю, что это... Вы больше никогда не увидите Дэниса на боях UFC. Я мог предотвратить это, но облажался», — цитирует Уайта Fox News.

Хабиб Нурмагомедов и&nbsp;Магомед Зайнуков.Бойцы из команды Хабиба атаковали друга Конора на UFC 322! Заставили ответить за грязные оскорбления в соцсетях

По его словам, организация не будет предъявлять претензий к другим участникам инцидента.

Махачев на UFC 322 в Нью-Йорке победил австралийца Джека Делла Маддалену и стал двойным чемпионом — он был обладателем пояса в легком весе и оставил его ради перехода в другую весовую категорию.

