Менеджер Махачева Абдель-Азиз: «Он больше не будет сгонять вес вниз»

Менеджер российского бойца Ислама Махачева Али Абдель-Азиз рассказал, что он останется в полусреднем весе и не будет возвращаться в более легкую весовую категорию.

«Это его весовая категория, и он больше не будет сгонять вес вниз», — цитирует Абдель-Азиза Red Corner MMA.

34-летний Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену в поединке на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Бой за титул чемпиона в полусреднем весе завершился победой Махачева решением судей.

Ранее Махачев был чемпионом UFC в легком весе.