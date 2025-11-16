Видео
16 ноября, 18:40

Махачев о потасовке своей команды с Дэнисом: «Говоришь гадости — придется ответить за слова»

Алина Савинова

Российский боец Ислам Махачев прокомментировал потасовку на турнире UFC 322 с участием членов своей команды.

Перед началом основного карда между представителями команды Махачева и американским бойцом Диллоном Дэнисом произошла перепалка, которая перешла в потасовку. В конфликт пришлось вмешаться охране арены «Мэдисон-сквер-гарден» и вице-президенту UFC Хантеру Кэмпбеллу. Позднее президент UFC Дана Уайт пожизненно запретил Дэнису посещать турниры промоушена.

«Когда ты говоришь гадости про кого-то на протяжении пяти лет и потом встречаешься с этими людьми — тебе придется ответить за слова. И мне не кажется, что сегодня он [Дэнис] ответил. Он по-прежнему говорит много плохого про нашу команду. А сегодня он пришел на арену и встретился с кем-то из наших», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Хабиб Нурмагомедов и&nbsp;Магомед Зайнуков.Бойцы из команды Хабиба атаковали друга Конора на UFC 322! Заставили ответить за грязные оскорбления в соцсетях

На UFC 322 Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену решением судей и завоевал пояс в полусреднем весе. 34-летний россиянин стал двойным чемпионом UFC — ранее Махачев был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
