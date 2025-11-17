О'Мэлли считает, что Чимаев может победить Махачева

Бывший чемпион UFC Шон О'Мэлли прокомментировал победу Ислама Махачева в поединке с Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.

«Кто может победить Ислама? Я не знаю, кто, черт возьми, может победить Ислама. Не знаю, сможет ли вообще кто-нибудь. Ислам против Хамзата Чимаева? У них очень похожие стили. Да, возможно, Чимаев способен. Хамзат слишком большой, но Ислама нельзя списывать со счетов», — сказал О'Мэлли на своей странице в социальных сетях.

34-летний Махачев победил 29-летнего Делла Маддалену в поединке на турнире UFC 322. Россиянин завовевал титул чемпиона в полусреднем весе. Ранее спортсмен был чемпионом UFC в легком весе.