17 ноября, 13:30

О'Мэлли считает, что Чимаев может победить Махачева

Анастасия Пилипенко

Бывший чемпион UFC Шон О'Мэлли прокомментировал победу Ислама Махачева в поединке с Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.

«Кто может победить Ислама? Я не знаю, кто, черт возьми, может победить Ислама. Не знаю, сможет ли вообще кто-нибудь. Ислам против Хамзата Чимаева? У них очень похожие стили. Да, возможно, Чимаев способен. Хамзат слишком большой, но Ислама нельзя списывать со счетов», — сказал О'Мэлли на своей странице в социальных сетях.

34-летний Махачев победил 29-летнего Делла Маддалену в поединке на турнире UFC 322. Россиянин завовевал титул чемпиона в полусреднем весе. Ранее спортсмен был чемпионом UFC в легком весе.

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
Хамзат Чимаев
UFC
