Пимблетт: «Махачев не выглядел как легковес, дерущийся с полусредневесом»

Шестой номер в рейтинге легкого веса UFC Пэдди Пимблетт прокомментировал победу Ислама Махачева в поединке с Джеком Деллой Маддаленой на UFC 322.

«Ислам выглядел иначе сразу, как только они оказались в октагоне. Когда я увидел их габариты, то подумал: да, Ислам сможет возить его в партере. Я думал, что Джек окажется слишком большим для него, но Ислам не выглядел как легковес, дерущийся с полусредневесом», — сказал Пимблетт в видео на своей странице в социальных сетях.

34-летний Махачев победил 29-летнего Деллу Маддалену в поединке на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Бой за титул чемпиона в полусреднем весе завершился победой российского бойца решением судей. Ранее спортсмен был чемпионом UFC в легком весе.