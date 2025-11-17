Махачев о Делла Маддалене: «Он скоро вернется и будет одним из лучших в этом спорте»

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев поддержал своего недавнего соперника Джека Делла Маддалену. Он предсказал ему успешное возвращение в элиту смешанных единоборств.

«Джек еще молод, ему 29 лет. Некоторые люди только начинают сражаться на топовом уровне в 29. Я знаю, что он вернется, улучшит свою борьбу, а его ударная техника и так одна из лучших. Он скоро вернется и будет одним из лучших в этом спорте», — сказал Махачев в интервью для UFC.

34-летний Махачев победил Делла Маддалену в поединке на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Бой за титул чемпиона в полусреднем весе завершился победой Махачева решением судей.

Ранее российский боец был чемпионом UFC в легком весе.