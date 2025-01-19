Хабиб Нурмагомедов сопровождал Махачева на бой с Мойкано

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев вышел на бой с бразильцем Ренато Мойкано в сопровождении экс-чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Во время выхода Махачева звучала национальная дагестанская мелодия.

33-летний россиянин в четвертый раз защищает титул в легком весе. Бой Махачева и Мойкано возглавил турнир UFC 311 в Инглвуде (США). Ренато заменил снявшегося с поединка из-за травмы Армана Царукяна.

В соглавном бою вечера россиянин Умар Нурмагомедов (18-1) единогласным решением судей проиграл чемпиону UFC в легчайшем весе американцу грузинского происхождения Мерабу Двалишвили (19-4).