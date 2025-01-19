Дрозд — о победе Махачева над Мойкано: «Ислам находится на ином уровне, недостижимом для других бойцов»

Бывший профессиональный боксер, экс-чемпион мира по версии WBC (2014-2016) Григорий Дрозд прокомментировал «СЭ» победу российского бойца Ислама Махачева над бразильцем Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311 в Инглвуде (США).

«В первую очередь стоит сказать, что Мойкано молодец. Далеко не каждый сможет принять решение выйти на бой по замене всего лишь за день. Он поступил по-мужски и достойно начал поединок с Исламом, который, конечно, закончился для него быстро. Еще стоит отметить, что у него за это время было несколько достойных и интересных моментов в стойке, но это ему не помогло, ведь Ислам находится на ином уровне, недостижимом для других бойцов в его весе. Это была очень яркая и уверенная победа Ислама. Я думаю, что Ислам после этого поединка мог провести еще два боя подряд с таким соперником как Ренато», — сказал Дрозд «СЭ».

Экс-чемпион мира также отметил, кто способен составить серьезную конкуренцию Махачеву в бою за титул чемпиона.

«Я могу согласиться с теми, кто говорят, что Ислам может быть чемпионом вплоть до того момента, пока не уйдет в другой вес. Он набрал серьезную форму и, пока рядом с ним по уровню никого нет. Есть Царукян, но он, к сожалению, не смог выйти и теперь неизвестно, увидим ли мы бой между ними. Арман — это один из немногих, кто может составить конкуренцию Исламу потому, что практически все остальные и рядом не стоят с Махачевым по уровню», — добавил Дрозд.

Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении. На счету Мойкано теперь 20 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат.

Денис Сафронов