Немков — о бое Махачева с Мойкано: «Поздравляю Ислама с рекордной, уже четвертой, защитой титула»

Российский боец ММА Вадим Немков в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Ислама Махачева над бразильцем Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311 в Инглвуде (США).

«Я поздравляю Ислама с рекордной, уже четвертой, защитой титула. Он смог это сделать, одолев своего соперника очень ярко и крайне и убедительно, и в принципе, Ислам уже долгое время показывает очень высокий уровень», — сказал Немков «СЭ».

Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении. На счету Мойкано теперь 20 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат.

Денис Сафронов