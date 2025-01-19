Молдавский назвал победу Махачева над Мойкано ожидаемой

Боец Bellator Валентин Молдавский в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу российского бойца Ислама Махачева над бразильцем Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311 в Инглвуде (США).

«Мойкано начал перебивать Ислама, Махачев его перевел и задушил. В принципе ожидаемо. Я думаю, Мойкано решил придерживаться тактики «во все тяжкие», использовал все свои шансы, поскольку он за день вышел. А Махачев, соответственно, не хотел получать по голове — перевел и задушил соперника. Я думаю, Мойкано не рассчитывал на то, что его хватит на пять раундов, поэтому очень напористо начал», — сказал Молдавский «СЭ».

Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении. На счету Мойкано теперь 20 побед, 6 поражений и 1 ничейный результат.

Вероника Ольшукова