Ислам Махачев прокомментировал возвращение на первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий

Российский боец UFC Ислам Махачев прокомментировал свое возвращение на первое место в рейтинге промоушена вне зависимости от весовых категорий.

В воскресенье, 16 ноября, россиянин победил австралийца Джека Деллу Маддалену в главном бою турнира UFC 322, стал чемпионом в полусреднем весе и поднялся на первое место в рейтинге UFC P4P, опередив Илию Топурию.

«Немного перфекционист — люблю, когда все на своих местах», — написал у себя в соцсетях Махачев.

Ислам Махачев стал 11-м в истории UFC бойцом, которому удалось завоевать титул в двух дивизионах. До этого он был чемпионом промоушена в легком весе.