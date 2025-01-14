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Ислам Махачев против Армана Царукяна: во сколько начнется бой UFC 311

Ислам Махачев и Арман Царукян подерутся в турнире UFC 311 18 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Ислам Махачев и Арман Царукян.
Фото Global Look Press
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Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет поединок с армяно-российским претендентом Арманом Царукяном в турнире UFC 311 в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января. Вечер ММА примет спортивный комплекс «Intuit Dome» в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Бой станет главным событием вечера и начнется ориентировочно в 8.00 по московскому времени.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

33-летний Махачев в профессиональных ММА одержал 26 побед и потерпел 1 поражение. Предыдущее появление Ислама в клетке было в турнире UFC 302 1 июня 2024 года в Ньюарке. Россиянин выступал против американца Дастина Порье и победил его сдачей после д'Арса на исходе третьей минуты пятого раунда.

У 28-летнего Царукяна 22 победы и 3 поражения на профессиональном уровне. Предыдущим соперником Армана был бразилец Чарльз Оливейра в турнире UFC 300 13 апреля 2024, которого Ахалкалаец выиграл раздельным решением судей.

Этот бой станет для спортсменов реваншем. Первый поединок Махачев и Царукян провели 20 апреля 2019 года в рамках UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге. Победу тогда одержал Ислам единогласным решением судей.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 311. Ключевые события и результат боя Махачев — Царукян и других поединков вечера ММА можно отслеживать также в матч-центре сайта «СЭ» и ленте новостей UFC.

Транслировать главный кард UFC 311 в прямом эфире будут телеканал и сайт «Матч ТВ». Турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и официальное приложение UFC Fight Pass. В ретрансляции эфира федерального канала основные бои вечера можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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