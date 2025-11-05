Ислам Махачев против Джека Деллы Маддалены: дата боя UFC 322

Россиянин Ислам Махачев проведет бой с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой в главном поединке турнира UFC 322 в ночь на воскресенье, 16 ноября. Поединок пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США), на кону стоит пояс чемпиона в полусреднем весе.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Делла Маддалена является действующим чемпионом UFC в полусреднем дивизионе, эта защита титула станет для него первой. Австралиец завоевал пояс после победы над Белалом Мухаммадом на турнире UFC 315.

Ислам Махачев провел четыре успешные защиты чемпионского титула в легком весе, четвертую — на UFC 311 против Ренато Мойкано. После этого россиянин оставил пояс и сменил дивизион.

