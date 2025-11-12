Видео
12 ноября, 20:00

Ислам Махачев против Джека Деллы Маддалены: дата и время начала боя UFC 322

Ислам Махачев проведет бой против Джека Деллы Маддалены на UFC 322 16 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Российский боец Ислам Махачев проведет бой в полусреднем весе против австралийца Джека Деллы Маддалены на турнире UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

Начало боя Махачев vs Делла Маддалена — ориентировочно в 8.00 по московскому времени. Советуем следить за турниром заранее.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322. За результатами также можно следить в разделе UFC и в матч-центре ММА на нашем сайте.

В полном объеме турнир покажут платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно), трансляция начнется в 2.00 по московскому времени. С 4.00 мск прямой эфир также будет доступен на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), а также платформы «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готовится к бою с Маддаленой: онлайн-трансляция недели UFC 322

34-летний Махачев в профессиональных ММА одержал 27 побед и потерпел одно поражение, Ислам оставил пояс чемпиона в легком весе после четырех защит. На счету 29-летнего Деллы Маддалены — рекорд 17-2, Джек выйдет на первую защиту пояса в полусреднем весе.

