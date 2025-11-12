Ислам Махачев против Джека Деллы Маддалены: дата и время начала боя UFC 322

Российский боец Ислам Махачев проведет бой в полусреднем весе против австралийца Джека Деллы Маддалены на турнире UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США).

Начало боя Махачев vs Делла Маддалена — ориентировочно в 8.00 по московскому времени. Советуем следить за турниром заранее.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322. За результатами также можно следить в разделе UFC и в матч-центре ММА на нашем сайте.

В полном объеме турнир покажут платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (платно), трансляция начнется в 2.00 по московскому времени. С 4.00 мск прямой эфир также будет доступен на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), а также платформы «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

34-летний Махачев в профессиональных ММА одержал 27 побед и потерпел одно поражение, Ислам оставил пояс чемпиона в легком весе после четырех защит. На счету 29-летнего Деллы Маддалены — рекорд 17-2, Джек выйдет на первую защиту пояса в полусреднем весе.