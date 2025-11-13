Видео
13 ноября, 20:00

Ислам Махачев против Джека Деллы Маддалены: статистика бойцов и результаты последних боев перед UFC 322

Опубликована статистика Ислама Махачева и Джека Деллы Маддалены перед UFC 322
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Российский боец Ислам Махачев проведет бой против австралийца Джека Деллы Маддалены за титул в полусреднем весе на турнире UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА состоится в «Мэдисон-сквер-гардене» в Нью-Йорке (США). Начало боя Махачев vs Делла Маддалена — ориентировочно в 8.00 по московскому времени (советуем следить за трансляцией заранее).

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Статистика и данные Ислама Махачева

Профессиональный рекорд 34-летнего Махачева в ММА — 27-1. Рост бойца — 178 см, размах рук — 179 см.

В последнем бою, который состоялся 18 января 2025-го на UFC 311, Ислам победил Ренато Мойкано сабмишном (удушение Брабо) и в четвертый раз защитил пояс в легком весе.

Статистика и данные Джека Деллы Маддалены

На счету 29-летнего Деллы Маддалены профессиональный рекорд — 17-2. Рост бойца — 180 см, размах рук — 185 см.

Предыдущий бой австралиец провел 10 мая этого года на UFC 315. Тогда Джек победил Белала Мухаммада единогласным решением судей и стал новым чемпионом лиги в полусреднем весе.

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готовится к бою с Маддаленой: онлайн-трансляция недели UFC 322

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 322.

