Сегодня, 21:00

Ислам Махачев против Джека Деллы Маддалены: время начала трансляции боя UFC 322

Махачев проведет бой против Деллы Маддалены за титул в полусреднем весе на UFC 322
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото AFP

Россиянин Ислам Махачев проведет бой против Джека Деллы Маддалены из Австралии за титул в полусреднем весе на UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер смешанных единоборств пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало главного боя в карде — ориентировочно в 8.00 по московскому времени (советуем следить за трансляцией заранее).

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322 с боем Махачев vs Маддалена. За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC и в матч-центре ММА на нашем сайте.

В полном объеме турнир покажут на платформе UFC Fight Pass, телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (все варианты на платной основе), эфир начнется с прелимов в 2.00 по московскому времени. Бои предварительного и основного кардов с 4.00 мск также транслируют телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального канала).

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

34-летний Махачев (рекорд 27-1) — бывший чемпион UFC в легком весе, оставил пояс после четвертой успешной защиты. Боец может стать первым представителем России, который выиграет титулы в двух дивизионах.

29-летний Делла Маддалена (18-2) стал чемпионом UFC в полусреднем весе 10 мая после победы над американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом.

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
