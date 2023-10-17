Махачев — о подготовке к бою с Волкановски: «Хабиб очень многое поменял»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (24-1) рассказал «СЭ», что Хабиб Нурмагомедов поменял в подготовке к его бою с Александром Волкановски (26-2) на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

«Добавляет, очень много добавляет. Например, наш одноклубник подрался, и мы уже начинаем разбирать, почему, как, что за момент. И вот там ты очень сильно понимаешь видение Хабиба, как он видит бой. В подготовке он очень многое поменял. Например, последний год мы поменяли спарринги. Раньше у нас в понедельник, среду, пятницу были дни тяжелых спаррингов, теперь мы убрали один день. Хабиб сказал: «Я считаю, что не стоит себя изнашивать на спаррингах, надо два раза в неделю их делать. Остальное время можете поработать легко, аккуратно, легкие спарринги». Теперь дни тяжелых спаррингов у нас остались только понедельник и пятница. Потому что зачастую спортсмен может себя загнать на этих спаррингах, он может карьеру закончить в этой клетке для спаррингов», — сказал Махачев «СЭ».