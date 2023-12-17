Ислам Махачев рассказал о встрече с Даной Уайтом: «Пообедали, хорошо поговорили

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (25-1) отметил, что встретился с главой лиги Даной Уайтом и поговорил с ним о MMA.

«Мы вчера виделись с Даной Уайтом, хорошо пообщались. Больше пообедали, честно сказать. Ходили в офис, там пообедали, посидели, хорошо поговорили. Не только обо мне, а в целом о MMA. Пока точной определенности [о следующем бое] нет, но я думаю, что уже скоро будет новость», — сказал Махачев в интервью UFC.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.