Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:46

Ислам Махачев рассказал о встрече с Даной Уайтом: «Пообедали, хорошо поговорили

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (25-1) отметил, что встретился с главой лиги Даной Уайтом и поговорил с ним о MMA.

«Мы вчера виделись с Даной Уайтом, хорошо пообщались. Больше пообедали, честно сказать. Ходили в офис, там пообедали, посидели, хорошо поговорили. Не только обо мне, а в целом о MMA. Пока точной определенности [о следующем бое] нет, но я думаю, что уже скоро будет новость», — сказал Махачев в интервью UFC.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Дана Уайт
Ислам Махачев
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Костомаров подробно рассказал о болезни и жизни после ампутации
Сборная Пути РПЛ обыграла команду Пути Регионов на Матче Звезд Кубка России
Средства ПВО за ночь сбили 33 беспилотника в трех регионах РФ
Трамп процитировал Путина о «гнилости американской демократии»
Business Insider сообщил об успешном использовании РФ защитных экранов против ВСУ
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

UFC 296: Эдвардс победил Ковингтона и другие результаты турнира

Махачев отреагировал на бой Эдвардса и Ковингтона: «Прикончу обоих»