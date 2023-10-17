Махачев вспомнил первый бой с Волкановски: «Удар был хороший, но не так, чтобы он меня ушатал»

Действующий чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) в интервью «СЭ» рассказал подробнее о пропущенном ударе от Алекса Волкановски (26-2) в первом поединке, в котором россиянин одержал победу единогласным решением судей.

— Там вообще был пропущенный удар? Тяжело понять даже с повтора.

— Удар был. Но не сказать, что удар меня потряс. Там на видео видно, что я проходил в ноги и как будто от удара пошатнулся или присел. Но я просто проходил в ноги, и удар пришелся в область уха. Удар был хороший, но не так, чтобы он меня пошатал или ушатал. Ошибка была, что я в голове подумал: «Я выигрываю, зачем рисковать, может, в партере получится».

— То есть это не нокдаун, как они официально занесли в статистику?

— Я бы не сказал, что это нокдаун. Можете посмотреть, как только он замахивается, я уже сразу наклонялся, чтобы пойти вниз.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.