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Сегодня, 06:55

Ислам Махачев: «Я не хочу давать шанс Максу Холлоуэю»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) рассказал, при каких условиях подерется с обладателем титула BMF Максом Холлоуэем (25-7).

«Интересен ли мне бой с Холлоуэем? Если он побьет еще парочку бойцов из моего дивизиона, то мы могли бы встретиться. Но я не хочу давать ему шанс прямо сейчас, потому что у меня уже есть несколько претендентов, которых я должен победить. Сейчас у меня Дастин [Порье], затем — Арман [Царукян]. У меня есть работенка в своем весе, у него — в своем. Возможно, если он побьет [Илию] Топурию, а я этих двух бойцов, то мы можем подраться», — сказал Махачев New York Post Sports.

Махачев подерется против Дастина Порье (30-8) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Холлоуэй победил Джастина Гейджи (25-5) глухим нокаутом в пятом раунде. Бой состоялся за титул BMF. Поединок прошел 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Ислам Махачев
Макс Холлоуэй
ММА
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