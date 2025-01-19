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Сегодня, 19:40

Царукян поддержал решение главы UFC Уайта не давать ему титульный бой с Махачевым

Алина Савинова
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Армяно-российский боец Арман Царукян отреагировал на заявление главы UFC Даны Уайта о том, что он не получит титульный поединок в ближайшее время.

17 января Царукян из-за травмы снялся с боя против чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

«Я согласен с Даной. Как только спина заживет, я буду готов доказать, что являюсь настоящим претендентом номером один, подравшись с любым, кого они поставят против меня. Имеет смысл пятираундовый поединок с Чарльзом Оливейрой» — написал Царукян в своих соцсетях.

В титульном поединке на турнире UFC 311, который прошел в ночь с 18 на 19 января, против Махачева вместо Царукяна выступил бразилец Ренато Мойкано. Махачев победил удушающим приемом в первом раунде и защитил титул в четвертый раз в карьере.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.

UFC 311
Арман Царукян
Дана Уайт
Ислам Махачев
ММА
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