Дана Уайт признал Махачева лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева над бразильцем Ренато Мойкано в главном поединке турнира UFC 311.

33-летний россиянин одержал победу удушающим приемом в первом раунде в начале пятой минуты.

«Окей, Ислам — номер один в моем рейтинге вне зависимости от веса. Надеюсь, вы счастливы», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 27-ю победу в карьере при одном поражении. Его победная серия теперь насчитывает 15 боев.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.