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Сегодня, 12:22

Дана Уайт заявил, что следующий бой Армана Царукяна не будет титульным

Сергей Ярошенко
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что следующий бой Армана Царукяна не будет титульным.

«Я не хочу, чтобы кто-то дрался с травмой. Никогда. Он упустил возможность, которую ему предоставили», — сказал глава промоушена на пресс-конференции.

В титульном поединке на турнире UFC 311 в легком весе против Ислама Махачева вместо Царукяна, который снялся за день до боя из-за травмы спины, выступил бразилец Ренато Мойкано. Махачев победил удушающим приемом в первом раунде и защитил титул в четвертый раз в карьере.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.

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UFC 311
Арман Царукян
Дана Уайт
Ислам Махачев
Ренато Мойкано
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