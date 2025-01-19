Дана Уайт заявил, что следующий бой Армана Царукяна не будет титульным

Президент UFC Дана Уайт заявил, что следующий бой Армана Царукяна не будет титульным.

«Я не хочу, чтобы кто-то дрался с травмой. Никогда. Он упустил возможность, которую ему предоставили», — сказал глава промоушена на пресс-конференции.

В титульном поединке на турнире UFC 311 в легком весе против Ислама Махачева вместо Царукяна, который снялся за день до боя из-за травмы спины, выступил бразилец Ренато Мойкано. Махачев победил удушающим приемом в первом раунде и защитил титул в четвертый раз в карьере.

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 311.